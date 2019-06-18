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Дальнее зарубежье 18.06.2019 11:45

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения и Корейский полуостров - чиновник

В ходе государственного визита в КНДР 20-21 июня председатель КНР Си Цзиньпин и северокорейский лидер Ким Чен Ын сконцентрируют внимание на обсуждении вопросов развития двухсторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове, сообщил журналистам заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао.

Он отметил, что визит Си Цзиньпина приурочен к исполняющейся в текущем году 70-й годовщине установления дипотношений между двумя странами.

По словам чиновника, "стороны подведут итоги развития двухсторонних отношений за последние 70 лет, проведут углубленные переговоры по отношениям между Китаем и КНДР в новую эпоху и наметят курс их будущего развития".

"Они также обменяются мнениями по ситуации на Корейском полуострове применительно к достижению нового прогресса в политическом урегулировании ядерной проблемы полуострова", - сказал Сун Тао.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ПРЕСЕДАТЕЛЬ, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]