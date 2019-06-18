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Бизнес и законодательство 18.06.2019 09:24

Брянские бизнесмены в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Предприниматели Брянской области РФ в августе посетят Азербайджан с бизнес-миссией, сообщают российские СМИ.

В Центре поддержке экспорта, который входит в состав учрежденного правительством Брянской области бизнес-инкубатора, приступят к совместному планированию бизнес-миссий в Казахстан и Азербайджан, где предприниматели будут вести поиск новых деловых контактов.

Как отметила руководитель Центра поддержки экспорта центра Ю.Новосельцева, бизнесмены, имеющие интерес к сотрудничеству с Азербайджаном, могут вносить предложения о посещении тех или иных компаний. Миссия в Азербайджан планируется на август.

Основной целью миссии является продвижение продукции краевых предприятий на рынке Азербайджана, а также установление диалога с потенциальными азербайджанскими контрагентами.

Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является «налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства».

Б.Рустамбеков

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Тэги: БРЯНСК, БИЗНЕС, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]