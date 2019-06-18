Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-мае увеличился в 2,2 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-мае 2019 года составил 15,585 тыс. единиц, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 14,17 тыс. (рост в 2,2 раза).
В январе-мае 2019 года в Азербайджан также импортировано 1,274 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 1,7 раза), 71 единицы моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,4 раза).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезены 70 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,9 раза).
Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 2,2 раза и составил 28,876 тыс. единиц. При этом в 2,3 раза - до 26,147 тыс. единиц увеличился импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств для перевозки пассажиров.
Б.Рустамбеков
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