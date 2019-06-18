Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-марте 2019 года составил $672 млн, что на 48,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в первом квартале 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,3% - до $672 млн. При этом дефицит баланса туристических услуг составил $33 млн против профицита в $65,8 млн в январе-марте 2018 года", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за первый квартал 2019 года.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $352 млн. «80% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж», - сообщили в ЦБА.

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018 году составил $349,8 млн.

А. Мамедов