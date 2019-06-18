Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-марте 2019 года составил $672 млн, что на 48,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
«Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в первом квартале 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,3% - до $672 млн. При этом дефицит баланса туристических услуг составил $33 млн против профицита в $65,8 млн в январе-марте 2018 года", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за первый квартал 2019 года.
Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $352 млн. «80% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж», - сообщили в ЦБА.
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018 году составил $349,8 млн.
А. Мамедов
Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
ВС Армении получили многократный ответ за «карательные действия» против азербайджанских военных - Гасанов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов при предложении в 672 млн манатов
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 5,2%
Азербайджан в январе-мае увеличил импорт продовольствия на 15%
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Тегеран не желает развязывать войну ни с какой страной - Рухани
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения и Корейский полуостров - чиновник
Решение Ирана нарастить производство низкообогащенного урана посылает политический сигнал - постпред РФ при МАГАТЭ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви