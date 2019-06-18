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Туризм 18.06.2019 09:52

Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в январе-марте 2019 года составил $672 млн, что на 48,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в первом квартале 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,3% - до $672 млн. При этом дефицит баланса туристических услуг составил $33 млн против профицита в $65,8 млн в январе-марте 2018 года", - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за первый квартал 2019 года.

Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $352 млн. «80% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж», - сообщили в ЦБА.

Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018 году составил $349,8 млн.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, УСЛУГИ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]