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Оборона 18.06.2019 09:55

Близ Баку открылся новый учебный центр Минобороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял участие в открытии нового учебного центра Гасмалы близ Баку, сообщает корреспондент Интерфакс-Азербайджан с мероприятия.

Министр ознакомился с созданной здесь инфраструктурой и учебными классами.

Гасанов также пообщался с военнослужащими, проходящими службу в центре.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБОРОНА, ЦЕНТР, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]