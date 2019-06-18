Близ Баку открылся новый учебный центр Минобороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во вторник принял участие в открытии нового учебного центра Гасмалы близ Баку, сообщает корреспондент Интерфакс-Азербайджан с мероприятия.

Министр ознакомился с созданной здесь инфраструктурой и учебными классами.

Гасанов также пообщался с военнослужащими, проходящими службу в центре.

Ф.Исазаде