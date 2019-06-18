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Транспорт и связь 18.06.2019 10:01

Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже

Компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже не сообщила ни об одном новом заказе на самолеты, сообщил телеканал CNBC.

В то же время ее конкурент Airbus рассказал о заказах и опционах на 123 самолета, по данным источника телеканала.

Глава Boeing Деннис Мюленбург, комментируя ситуацию, заявил телеканалу, что на авиасалоне у компании нет цели собрать как можно больше заказов, для них это возможность убедить клиентов и поставщиков, что они добиваются возвращения 737 MAX на рынок.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

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Тэги: США, BOEING, АВИАСАЛОН, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]