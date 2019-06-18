ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Агдамском направлении фронта – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов позиции азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«ВС Армении осуществили минометный обстрел позиций Азербайджанской армии.

Обстрел велся из 82-миллиметровых орудий», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, обстрелу подверглись азербайджанские подразделения в Агдамском направлении фронта.

А.Азизов