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Карабахский конфликт 18.06.2019 10:01

ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Агдамском направлении фронта – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении обстреляли из минометов позиции азербайджанской армии в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«ВС Армении осуществили минометный обстрел позиций Азербайджанской армии.

Обстрел велся из 82-миллиметровых орудий», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, обстрелу подверглись азербайджанские подразделения в Агдамском направлении фронта.

А.Азизов

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Тэги: ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]