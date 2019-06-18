Министр нефти Ирана не согласен с переносом заседания ОПЕК на начало июля

Министр нефти Ирана Биджан Зангане не согласен с изменением даты заседания стран ОПЕК, на котором должно быть принято решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении добычи нефти, на 3-4 июля.

"В настоящее время 176-е заседание ОПЕК планируется провести в изначально назначенную дату 25 июня, и я не согласен с изменением даты на 3 и 4 июля из-за занятости", - передаёт агентство Shana слова Зангане по итогам встречи с министром энергетики России Александром Новаком.

При этом иранский министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи ОПЕК только в том случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

По информации источника "Интерфакса", для того, чтобы перенести дату заседания представителей ОПЕК, необходимо согласие министров всех стран.

Иран на данный момент является единственной страной, которая выступает против переноса даты летней встречи стран ОПЕК с 25 июня на начало июля.

Просьба о переносе встречи исходила от России, страны-производителя из не-ОПЕК, которая оказывает существенное влияние на коалицию в течение почти трёх лет.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составила 228 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

На предстоящей встрече в Вене альянс, известный как ОПЕК+, планирует обсудить вопрос о том, стоит ли продолжать ограничивать добычу до конца года в условиях колебания цен на нефть.