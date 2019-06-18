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Дальнее зарубежье 18.06.2019 10:05

В Дамаске не желают столкновений с армией Турции - глава МИД Сирии

Столкновений между сирийскими и турецкими военными произойти не должно, заявил во вторник в Пекине глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Мы не желаем войны между нашей армией и турецкой. И это наша принципиальная позиция", - так Муаллем прокомментировал на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И недавние высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана.

В пятницу Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа провокации сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб.

"Продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб неприемлемо. Анкара не будет сидеть, сложа руки, и учтет призывы местного населения", - сказал он.

При этом турецкий лидер пригрозил армии сирийского президента ответными действиями.

"Турция ответит на атаки сторонников Асада на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе", - отметил Эрдоган.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]