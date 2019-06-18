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Регион 18.06.2019 10:08

Китай призвал Иран не отказываться от СВПД

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И обратился к Ирану с призывом не отказываться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.

"Мы надеемся, что Иран в сложившейся ситуации не примет поспешного решения об отказе от соглашения и тщательно его обдумает", - заявил он на совместной с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом пресс-конференции в Пекине.

Китайский дипломат отметил, что МАГТЭ неоднократно заявляла о том, что Тегеран выполняет принятые на себя обязательства по соглашению.

Ранее Иран в ответ на выход из соглашения Соединенных Штатов и возобновления американских санкций против Ирана объявил о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках СВПД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МИД, ИРАН, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]