Китай призвал Иран не отказываться от СВПД

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И обратился к Ирану с призывом не отказываться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.
"Мы надеемся, что Иран в сложившейся ситуации не примет поспешного решения об отказе от соглашения и тщательно его обдумает", - заявил он на совместной с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом пресс-конференции в Пекине.
Китайский дипломат отметил, что МАГТЭ неоднократно заявляла о том, что Тегеран выполняет принятые на себя обязательства по соглашению.
Ранее Иран в ответ на выход из соглашения Соединенных Штатов и возобновления американских санкций против Ирана объявил о прекращении выполнения ряда обязательств в рамках СВПД.
Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
ВС Армении получили многократный ответ за «карательные действия» против азербайджанских военных - Гасанов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов при предложении в 672 млн манатов
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 5,2%
Азербайджан в январе-мае увеличил импорт продовольствия на 15%
Минобороны Азербайджана расследует инцидент с попаданием учебного снаряда в жилой дом в ходе учений
MIDA в первой половине 2020г планирует начать продажу квартир в ЖК в Говсанах
Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви