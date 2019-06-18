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Оборона 18.06.2019 10:17

Азербайджан постоянно проводит военные учения в условиях максимально приближенных к боевым – Гасанов

Азербайджан перенимает военный опыт Турции, поэтому стороны часто проводят совместные военные учения, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«В повышении боеспособности армии большая роль принадлежит Вооруженным силам Турции. Как вы знаете, турецкая армия обладает высокой боевой готовностью, имеет широкий боевой опыт. Они проводили операции в Сирии, Ираке. Мы перенимаем опыт Турции и проводим совместные учения, которые охватывают все виды войск», - сказал Гасанов журналистам во вторник.

По его словам, с начала текущего года в Азербайджане сданы в эксплуатацию 9 новых военных городков, на сегодняшний день 95% всех военных частей и городков полностью реконструированы.

Гасанов подчеркнул, что проводятся работы по повышению боеспособности армии. «Мы часто проводим крупномасштабные учения в ночное и дневное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым. В 2016 году небольшая часть азербайджанской армии разгромила армию противника в зоне карабахского конфликта. Враг был вынужден обратиться к России, чтобы (…) остановить боевые действия. Сегодня все подразделения азербайджанской армии управляются посредство системы «Data Voice», - добавил министр.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМИЯ, БОЕСПОСОБНОСТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]