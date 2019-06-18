Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт в Россию на 11%, импорт из РФ возрос на 22% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-мае 2019 года составил $1 млрд 95 млн 306,07 тыс., что на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,58% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-май.
В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $278 млн 663,21 тыс. (рост на 11,4%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,23% азербайджанского экспорта за январь-май 2019 года.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-мае составил $816 млн 642,86 тыс. (рост на 22%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 14%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-мае 2019 года составило $537 млн 979,65 тыс.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
ВС Армении получили многократный ответ за «карательные действия» против азербайджанских военных - Гасанов
Минобороны Азербайджана расследует инцидент с попаданием учебного снаряда в жилой дом в ходе учений
MIDA в первой половине 2020г планирует начать продажу квартир в ЖК в Говсанах
Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I квартале превысил $30 млн
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Таллин призвал ЕС увеличить до года срок санкций в отношении России и расширить их
Тегеран не желает развязывать войну ни с какой страной - Рухани
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения и Корейский полуостров - чиновник
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
Клиенты ОАО АтаБанк смогут воспользоваться услугами, не приходя в банк
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви