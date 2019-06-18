Новым послом Литвы в Азербайджане станет Навикас

Новым послом Литвы в Азербайджане станет Эгидиюс Навикас.

«Послом Литвы в Азербайджане со 2 сентября станет Эгидиюс Навикас. Он сменит Валдаса Ластаускаса», - отмечает МИД Литвы.

МИД Литвы представил кандидатуру Навикаса на утверждение в правительство.

Ластаускас возглавляет дипмиссию Литвы в Азербайджане с сентября 2014 года.

А.Азизов