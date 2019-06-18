ВС Армении получили многократный ответ за «карательные действия» против азербайджанских военных - Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов считает, что Баку обладает более эффективными авиационными средствами, нежели Армения.

«Эксперты убеждены, что новые истребители Су-30СМ бесполезны в театре боевых действий в нашем регионе. Имеющаяся на вооружении Азербайджана авиация предназначена для этих целей. Они модернизированы и оснащены новым видом вооружения», - сказал Гасанов журналистам во вторник.

Ранее сообщалось, что Армения планирует приобрести у России истребители Су-30

Министр подчеркнул, что посещал воинские части в Бейлаганском районе, находящиеся в 35-38 км от линии карабахского фронта. «Каким орудием они (армяне – ИФ) наблюдали за мной, что они меня напугали и я покинул линию фронта? В армянской армии нет оружия, которое стреляет на расстоянии 35 км», - сказал Гасанов, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что в ходе посещения Гасановым прифронтовой зоны ВС Армении наблюдали за ним и якобы узнавший об этом азербайджанский министр в спешке покинул линию фронта.

Глава Минобороны также прокомментировал награждение министром обороны Армении Давидом Тонояном армянских военнослужащих «за карательные действия» в отношении азербайджанских военнослужащих. «Действия Тонояна - это дешевый политический ход. Поверьте, в силу определенных моментов не могу вдаваться в детали. Могу сказать, что армянской стороне был дан многократный ответ. В ближайшие дни вы услышите отголоски этих действий», - подчеркнул Гасанов.

Ф.Исазаде