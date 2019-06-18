Европейские компании рассчитывают на продолжение реформ в налоговой и таможенной системе Азербайджана

Компании-резиденты Европейского союза (ЕС), действующие на территории Азербайджана, назвали 5 основных реформ, необходимых для страны.

В отчете по бизнес-климату в Азербайджане за 2019 год, подготовленного Азербайджано-Германской внешнеторговой палатой (AHK), 17% респондентов высказались в необходимости увеличения прозрачности в налоговой системе, 16% - в таможенной системе.

По 13% респондентов высказались за необходимость соответствия системы образования требованиям компаний и за обеспечение прозрачности в правовой сфере. Еще 11% респондентов считают необходимым укрепление прозрачности и стабильности в финансовом секторе.

«Компании ЕС с уверенностью отмечают необходимость продолжения налоговых реформ в Азербайджане для дальнейшего улучшения деловой и инвестиционной среды в стране. В частности, компании жалуются на бюрократические преграды в вопросах возвращения выплаченных сверх нормы налоговых отчислений и двойного налогообложения. Поэтому компании надеются, что налоговые реформы и в этом году останутся приоритетом правительства", - говорится в отчете.

Также компании-резиденты ЕС считают важным дальнейшее упрощение таможенных процедур.

«Компании ЕС высоко оценили работы по внедрению электронных деклараций и службы предварительного декларирования. Но компании высказываются за дальнейшее упрощение и увеличение функциональности электронных деклараций, а также за полное внедрение системы "зеленый коридор"», -указывается в отчете, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

А.Мамедов