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Социум 18.06.2019 10:52

MIDA в первой половине 2020г планирует начать продажу квартир в ЖК в Говсанах

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства планирует в I-ом полугодии 2020 года начать продажу квартир в жилом комплексе в поселке Говсаны, отмечается в сообщении MIDA.

«Строительство Говсанинского ЖК соцжилья в Хазарском районе Баку, в 2 км от побережья Каспия, продолжается ускоренными темпами. Планируется, что квартиры будут предложены покупателям в первой половине будущего года», - говорится в информации.

По данным MIDA, в Говсанинском ЖК жильем будут обеспечены 2,962 тыс. семьи.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.

В ЖК будет 2,962 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1401 – двухкомнатные, 980 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры будут полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.

Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 90 мест каждый, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, КВАРТИРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]