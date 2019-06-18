MIDA в первой половине 2020г планирует начать продажу квартир в ЖК в Говсанах

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства планирует в I-ом полугодии 2020 года начать продажу квартир в жилом комплексе в поселке Говсаны, отмечается в сообщении MIDA.
«Строительство Говсанинского ЖК соцжилья в Хазарском районе Баку, в 2 км от побережья Каспия, продолжается ускоренными темпами. Планируется, что квартиры будут предложены покупателям в первой половине будущего года», - говорится в информации.
По данным MIDA, в Говсанинском ЖК жильем будут обеспечены 2,962 тыс. семьи.
ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.
На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.
В ЖК будет 2,962 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1401 – двухкомнатные, 980 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры будут полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.
Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 90 мест каждый, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.
Н.Аббасова
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