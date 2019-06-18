Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»

Члены Caspian European Club совершили бизнес-турна шоколадную фабрику «Ulduz». Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
«Организация бизнес-туров для членов Caspian European Club уже стало доброй традицией, - сказал Тельман Алиев. - На этот раз члены Caspian European Club рамках бизнес-тура имели возможность воочию ознакомиться с производством на шоколадной фабрике «Ulduz», которая функционирует уже 19 лет. Многие из нас еще в детстве мечтали попасть на шоколадную фабрику и, даже будучи взрослыми и успешными бизнесменами, многие с интересом наблюдали за полным циклом производства шоколада и шоколадной продукции на фабрике «Ulduz».
Участникам бизнес-тура в интерактивном формате была представлена информация о деятельности и дальнейших планах фабрики. В неформальной обстановке состоялась встреча членов Caspian European Club с президентом группы компаний «Veysəloğlu» Айдыном Талыбовым, c директором шоколадной фабрики «Ulduz» Аладдином Исмайловым и другими представителями руководства группы компаний «Veysəloğlu». Президент группы компаний «Veysəloğlu» Айдын Талыбов ответил на интересующие участников бизнес-тура вопросы и рассмотрел предложения по усовершенствованию и узнаваемости производимой на шоколадной фабрике «Ulduz» продукции. Стороны провели обсуждения о возможностях сотрудничества, достигнуты предварительные договоренности.
«Особо радует тот факт, что все участники наших бизнес-туров после посещения производственных объектов меняют свое мнение к продукции местных производителей и с удовольствием приобретают сами и агитируют своим друзьям и знакомым продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Возможно это самый главный и позитивный результат деятельности Caspian European Club в рамках организации бизнес-туров», - сказал Тельман Алиев.
Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club традиционно проводит подобные бизнес-туры для деловых людей с целью более детального ознакомления с потенциалом крупнейших государственных и частных предприятий страны и региона, а также возможностями налаживания партнерства. С начала года было организовано около десяти бизнес-туров, в том числе в освобождённые от армянских захватчиков село Джоджуг Марджанлы в Джебраильском районе, в Нахчыванскую Автономную Республику, в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, в Бакинский международный морской торговый порт и т. д.
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участии Caspian Energy International Media Group.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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