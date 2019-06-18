Минобороны Азербайджана расследует инцидент с попаданием учебного снаряда в жилой дом в ходе учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов подтвердил информацию о том, что снаряд во время недавних военных учений попал в жилой дом Гяндже.
«Это был учебный снаряд. Если бы это был боевой снаряд, то жертв было бы не избежать. Снаряд попал в дом рикошетом от скалы. Снаряд пролетел около 18 км», - сказал Гасанов журналистам во вторник.
По словам министра, в связи с этим инцидентом он поручил приостановить проведение учений. «Сегодня на месте работает комиссия и разбирается в инциденте. Министерство обороны возместит нанесенный ущерб», - добавил он.
По данным азербайджанских СМИ, инцидент имел место на минувшей неделе. Снаряд был выпущен в ходе учебных стрельб со стороны Агстафинского района. Никто из находившихся в жилом доме не пострадал.
Ф.Исазаде
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