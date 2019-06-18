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Бизнес и законодательство 18.06.2019 11:11

Азербайджан в январе-мае увеличил импорт продовольствия на 15%

Азербайджан в январе-мае 2019 года увеличил импорт продовольствия на 15,2% - до $632 млн 998,87 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 551,443 тыс. тонн (рост на 14,6%) на $124 млн 453,26 тыс., плодоовощную продукцию - 169,86 тыс. тонн (рост на 9,3%) на сумму $92 млн 587,89 тыс., мясо – 20,292 тыс. тонны (рост на 9,9%) на сумму $29 млн 376,43 тыс., масла растительного и животного происхождения – 56,657 тыс. тонн (спад на 20,1%) на $47 млн 930,34 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-мае 2019 года составил 5 тыс. 434,94 тонны (спад на 11,6%) на $27 млн 159,51 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,85% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]