Азербайджан в январе-мае увеличил импорт продовольствия на 15%

Азербайджан в январе-мае 2019 года увеличил импорт продовольствия на 15,2% - до $632 млн 998,87 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 551,443 тыс. тонн (рост на 14,6%) на $124 млн 453,26 тыс., плодоовощную продукцию - 169,86 тыс. тонн (рост на 9,3%) на сумму $92 млн 587,89 тыс., мясо – 20,292 тыс. тонны (рост на 9,9%) на сумму $29 млн 376,43 тыс., масла растительного и животного происхождения – 56,657 тыс. тонн (спад на 20,1%) на $47 млн 930,34 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-мае 2019 года составил 5 тыс. 434,94 тонны (спад на 11,6%) на $27 млн 159,51 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,85% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова