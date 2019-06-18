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Регион 18.06.2019 11:12

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в грузинском Кутаиси

Сильный взрыв с последующим пожаром произошел во вторник утром в одном из жилых домов в городе Кутаиси, пострадали семь человек, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, взрыв прогремел в квартире на втором этаже жилого дома на улице Автомшенебели, предположительно, из-за утечки бытого газа, после чего огонь охватил еще несколько квартир в пятиэтажном здании.

Прибывшие на место группы пожарных-спасателей и бригады скорой медицинской помощи эвакуировали всех жильцов дома, а семерых пострадавших перевезли в больницу. По оценке врачей, трое из них, в том числе один ребенок, в сравнительно тяжелом состоянии.

"К настоящему времени пожар ликвидирован", - сообщает служба.

В связи с произошедшим начато расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]