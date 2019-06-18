Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в грузинском Кутаиси

Сильный взрыв с последующим пожаром произошел во вторник утром в одном из жилых домов в городе Кутаиси, пострадали семь человек, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, взрыв прогремел в квартире на втором этаже жилого дома на улице Автомшенебели, предположительно, из-за утечки бытого газа, после чего огонь охватил еще несколько квартир в пятиэтажном здании.

Прибывшие на место группы пожарных-спасателей и бригады скорой медицинской помощи эвакуировали всех жильцов дома, а семерых пострадавших перевезли в больницу. По оценке врачей, трое из них, в том числе один ребенок, в сравнительно тяжелом состоянии.

"К настоящему времени пожар ликвидирован", - сообщает служба.

В связи с произошедшим начато расследование.