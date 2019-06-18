Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов

Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск.

«Азербайджан и Пакистан проведут совместные учения специальных войск. Учения предусмотрены в 2019 году», - сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов журналистам во вторник.

Ф.Исазаде