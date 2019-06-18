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Регион 18.06.2019 11:38

Решение Ирана нарастить производство низкообогащенного урана посылает политический сигнал - постпред РФ при МАГАТЭ

Решение Ирана нарастить темпы производства низкообогащенного урана следует расценивать на данном этапе как политический сигнал, заявил постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Как оценивать решение Ирана нарастить темпы производства низкообогащенного урана? Ясно, что на данном этапе это политический сигнал: Тегеран ожидает более энергичных усилий по восстановлению баланса между экономической и ядерной частями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подорванного санкциями США", - написал высокопоставленный российский дипломат во вторник в своем микроблоге в твиттере.

Накануне пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанной даты Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД на уровне 300 кг.

8 мая, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды. По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, УРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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