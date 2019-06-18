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Бизнес и законодательство 18.06.2019 11:37

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 5,2%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае 2019 года составил на сумму $113 млн 906,18 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-мае 2019 года в Азербайджан импортировано 5 тыс. 856,51 тонна фармацевтической продукции (рост на 5,2% от показателя января-мая 2018г – ИФ) на $113 млн 906,18 тыс. (рост на 7,4%)», - отметили в ГТК.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]