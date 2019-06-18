Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае увеличился на 5,2%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-мае 2019 года составил на сумму $113 млн 906,18 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-мае 2019 года в Азербайджан импортировано 5 тыс. 856,51 тонна фармацевтической продукции (рост на 5,2% от показателя января-мая 2018г – ИФ) на $113 млн 906,18 тыс. (рост на 7,4%)», - отметили в ГТК.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.

Н.Аббасова