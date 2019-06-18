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Регион 18.06.2019 11:51

Тегеран не желает развязывать войну ни с какой страной - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что иранские власти не намерены разворачивать военные действия против других стран.

"Иран не будет вести войну против какого-либо народа", - сказал Рухани в эфире национального телевидения.

"Несмотря на усилия американцев в регионе, а также на их желание разорвать наши связи со всем миром и держать Иран в изоляции, все они оказались безуспешными", - добавил он.

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СТРАНЫ, ПОЛИТИКА, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]