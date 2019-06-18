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Дальнее зарубежье 18.06.2019 13:35

Испания продлит развертывание систем ПВО Patriot в Турции еще на полгода - газета

Испания приняла решение оставить в Турции системы ПВО Patriot до конца года.

Ракеты развернуты в турецкой провинции Адане. Газета "Хюрриет" сообщила во вторник со ссылкой на испанские дипломатические источники, что Мадрид решил продлить развертывание этих систем еще на шесть месяцев.

Официально о таком решении будет объявлено после его одобрения НАТО.

Испанские комплексы Patriot были развернуты в 2015 году по запросу Турции в НАТО.

Ранее для защиты территории Турции от ударов из охваченной вооруженным конфликтом соседней Сирии системы Patriot направляли в Турцию США, Германия и Нидерланды, но в 2015-16 годах все они вывели ракетные комплексы с турецкой территории.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, ПВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]