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СНГ 18.06.2019 13:47

Медведев 24 июня встретится в Гавре с премьером Франции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведёт в понедельник, 24 июня в Гавре переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, 24 июня Медведев посетит город Гавр (Франция) по приглашению премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

"В ходе переговоров главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]