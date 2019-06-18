Медведев 24 июня встретится в Гавре с премьером Франции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведёт в понедельник, 24 июня в Гавре переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, 24 июня Медведев посетит город Гавр (Франция) по приглашению премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

"В ходе переговоров главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.