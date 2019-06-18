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Регион 18.06.2019 14:32

Кремль ожидает от Тегерана соблюдения обязательств по ядерной сделке - Песков

Кремль исходит из того, что Иран сохранит приверженность своим обязательствам по ядерной сделке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, и об этом в том числе шла речь в ходе совсем недавней встречи, которая была два дня тому назад в Бишкеке у Путина и Рухани, о том, что Иран останется в рамках ядерной сделки и сохранит приверженность своим обязательствам", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление иранских властей о возможности частичной приостановки выполнения условий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]