Кремль ожидает от Тегерана соблюдения обязательств по ядерной сделке - Песков

Кремль исходит из того, что Иран сохранит приверженность своим обязательствам по ядерной сделке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему исходим из того, и об этом в том числе шла речь в ходе совсем недавней встречи, которая была два дня тому назад в Бишкеке у Путина и Рухани, о том, что Иран останется в рамках ядерной сделки и сохранит приверженность своим обязательствам", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление иранских властей о возможности частичной приостановки выполнения условий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).