Давление США на Иран является курсом на провоцирование войны - Рябков

Россия призывает США отказаться от планов по усилению своей группировки на Ближнем Востоке, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не раз предупреждали их, как впрочем и их региональных союзников, от бездумного, безоглядного нагнетания обстановки в этом взрывоопасном регионе, который многократно становился ареной боевых столкновений, в том числе масштабных", - сказал Рябков журналистам.
"Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе как осознанный курс на провоцирование войны", - заявил замминистра.
"Мы, конечно, отметили для себя, что госсекретарь, в том числе, находясь в середине мая в Сочи, говорил о том, что военное присутствие его страны в регионе Персидского залива преследует цель не начать войну, а предотвратить войну", - отметил он.
"Если это действительно так, то США следовало бы воздержаться от дальнейшего усиления своей группировки и от иных шагов, в том числе, по подтаскиванию, подталкиванию союзников в разных частях мира к наращиванию прессинга на Исламскую республику Иран", - заявил Рябков.
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