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Регион 18.06.2019 14:19

Давление США на Иран является курсом на провоцирование войны - Рябков

Россия призывает США отказаться от планов по усилению своей группировки на Ближнем Востоке, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не раз предупреждали их, как впрочем и их региональных союзников, от бездумного, безоглядного нагнетания обстановки в этом взрывоопасном регионе, который многократно становился ареной боевых столкновений, в том числе масштабных", - сказал Рябков журналистам.

"Сейчас, когда мы видим уже на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое, да и военное давление на Иран, такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе как осознанный курс на провоцирование войны", - заявил замминистра.

"Мы, конечно, отметили для себя, что госсекретарь, в том числе, находясь в середине мая в Сочи, говорил о том, что военное присутствие его страны в регионе Персидского залива преследует цель не начать войну, а предотвратить войну", - отметил он.

"Если это действительно так, то США следовало бы воздержаться от дальнейшего усиления своей группировки и от иных шагов, в том числе, по подтаскиванию, подталкиванию союзников в разных частях мира к наращиванию прессинга на Исламскую республику Иран", - заявил Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РЯБКОВ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]