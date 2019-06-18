Глава МВД Молдавии просит помощи Украины в поисках олигархов Плахотнюка и Шора

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе обратился к властям Украины с просьбой помочь в установлении местонахождения олигархов Владимира Плахотнюк и Илана Шора.
"Мы все знаем, что Плахотнюк и Шор - партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния. Говорят, что их нет в стране. Но в МВД Молдавии, в пограничной полиции нет данных о том, что они покинули территорию Молдавии", - сказал Нэстасе во вторник в парламенте.
"Есть два варианта - либо они уехали через Приднестровский регион на Украину. И в этом случае мы просим украинские власти оказать содействие и сказать нам, въехали ли они на Украину через приднестровский участок границы, который не контролируется молдавским властями. Или же они уехали через так называемый "коридор для бандитов", который сами же создали для себя и неоднократно пользовались им на протяжении последних лет", - заявил Нэстасе.
Ранее он потребовал отмены депутатской неприкосновенности Плахотнюка. "Я считаю, что Плахотнюка и Шора необходимо привлечь к уголовной ответственности за узурпацию власти и свершенные преступления по захвату государственных учреждений страны", - сказал Нэстасе.
В конце прошлой недели Демпартия Молдавии, лидером которой является Плахотнюк, объявила о переходе в оппозицию. Позднее Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдавию. Известно, в частности, что бизнесмен Илан Шор, который обвиняется в краже $1 млрд из банковской системы Молдавии, вывез семью в Москву. Семья Плахотнюка проживает в Женеве уже много лет.
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