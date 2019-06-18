Российская Smartavia планирует полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») планирует в текущем году начать полеты из Санкт-Петербурга в Азербайджан.

«В текущем летнем сезоне Smartavia открыла три новых рейса из Пулково: в Геленджик, Ростов-на-Дону и Уфу. Перевозчик также планирует запустить прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Баку (Азербайджан). С учетом всех новинок, маршрутная сеть Smartavia в Пулково включает 14 российских и 4 зарубежных направления полетов», - отмечает авиакомпания.

В 2018 году "Нордавиа" перевезла в Пулково 648 тыс. пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году. В парке авиакомпании 13 пассажирских самолетов Boeing 737-500, -700, и -800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.

А.Азизов