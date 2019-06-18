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Транспорт и связь 18.06.2019 13:46

Российская Smartavia планирует полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») планирует в текущем году начать полеты из Санкт-Петербурга в Азербайджан.

«В текущем летнем сезоне Smartavia открыла три новых рейса из Пулково: в Геленджик, Ростов-на-Дону и Уфу. Перевозчик также планирует запустить прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Баку (Азербайджан). С учетом всех новинок, маршрутная сеть Smartavia в Пулково включает 14 российских и 4 зарубежных направления полетов», - отмечает авиакомпания.

В 2018 году "Нордавиа" перевезла в Пулково 648 тыс. пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году. В парке авиакомпании 13 пассажирских самолетов Boeing 737-500, -700, и -800, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.

А.Азизов

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Тэги: АВИАКОМПАНИЯ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]