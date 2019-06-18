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Дальнее зарубежье 18.06.2019 14:58

В Каракасе заявляют о наличии у США плана по дестабилизации обстановки в Венесуэле

Вашингтон разработал специальный план по дестабилизации обстановки в Венесуэле, который предполагает нарушение территориальной целостности страны, заявил генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандес.

"США разработали конкретный план, который состоит в дестабилизации внутренней ситуации в Венесуэле", - сказал он журналистам в Уфе во вторник в рамках международной конференции, которую проводит Совбез РФ.

"В рамках этого плана у них (США) есть три стратегических момента. Они хотят нанести удар по трем важнейшим основам: это народ, правительство и территория", - сказал Фернандес.

"В рамках этой стратегии они (США) преследуют свои вполне конкретные цели", - сказал он. По словам Фернандеса, США стремятся дестабилизировать работу правительства Венесуэла и добиться снижения благосостояния населения. Вашингтон также стремится нарушить "нашу территориальную целостность", - заявил Фернандес.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]