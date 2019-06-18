В Каракасе заявляют о наличии у США плана по дестабилизации обстановки в Венесуэле

Вашингтон разработал специальный план по дестабилизации обстановки в Венесуэле, который предполагает нарушение территориальной целостности страны, заявил генеральный секретарь Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандес.

"США разработали конкретный план, который состоит в дестабилизации внутренней ситуации в Венесуэле", - сказал он журналистам в Уфе во вторник в рамках международной конференции, которую проводит Совбез РФ.

"В рамках этого плана у них (США) есть три стратегических момента. Они хотят нанести удар по трем важнейшим основам: это народ, правительство и территория", - сказал Фернандес.

"В рамках этой стратегии они (США) преследуют свои вполне конкретные цели", - сказал он. По словам Фернандеса, США стремятся дестабилизировать работу правительства Венесуэла и добиться снижения благосостояния населения. Вашингтон также стремится нарушить "нашу территориальную целостность", - заявил Фернандес.