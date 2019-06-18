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СНГ 18.06.2019 15:13

Президент Молдавии получил ряд прав по управлению спецслужбами

Парламент Молдавии вернул президенту часть полномочий по управлению силовыми структурами, соответствующий законопроект принят во вторник в первом чтении.

Согласно документу, в подчинение главе государства возвращена Служба государственной охраны руководителей страны и других официальных лиц. Также президент получил право назначать директора службы.

Возвращена часть полномочий по управлению Службой информации и безопасности (СИБ). В частности, президент сможет утверждать коллегию СИБ и созывать её заседания.

СИБ и национальный центр по борьбе с коррупцией находится в подчинении парламента, а Служба государственной охраны находилась в подчинении правительства. Новый парламент уже отправил в отставку руководителей ведомств.

В 2016 году, после победы Игоря Додона на выборах президента и до вступления его в должность, депутаты от правящей тогда Демократической партии вывели службу госохраны из подчинения главы государства, а также приняли другие решения по ограничению полномочий президента в управлении силовыми структурами.

Принятие закона о возвращении президенту полномочий, которые у него были до октября 2016 года, было одним из условий президента Игоря Додона и его партии социалистов при создании парламентского большинства и утверждении правительства совместно с проевропейским блоком ACUM.

За принятие законопроекта во вторник проголосовал все 61 депутат парламентского большинства. Представители перешедшей в оппозицию Демпартии выступили против.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИЛОВИКИ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]