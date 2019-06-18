Президент Молдавии получил ряд прав по управлению спецслужбами

Парламент Молдавии вернул президенту часть полномочий по управлению силовыми структурами, соответствующий законопроект принят во вторник в первом чтении.

Согласно документу, в подчинение главе государства возвращена Служба государственной охраны руководителей страны и других официальных лиц. Также президент получил право назначать директора службы.

Возвращена часть полномочий по управлению Службой информации и безопасности (СИБ). В частности, президент сможет утверждать коллегию СИБ и созывать её заседания.

СИБ и национальный центр по борьбе с коррупцией находится в подчинении парламента, а Служба государственной охраны находилась в подчинении правительства. Новый парламент уже отправил в отставку руководителей ведомств.

В 2016 году, после победы Игоря Додона на выборах президента и до вступления его в должность, депутаты от правящей тогда Демократической партии вывели службу госохраны из подчинения главы государства, а также приняли другие решения по ограничению полномочий президента в управлении силовыми структурами.

Принятие закона о возвращении президенту полномочий, которые у него были до октября 2016 года, было одним из условий президента Игоря Додона и его партии социалистов при создании парламентского большинства и утверждении правительства совместно с проевропейским блоком ACUM.

За принятие законопроекта во вторник проголосовал все 61 депутат парламентского большинства. Представители перешедшей в оппозицию Демпартии выступили против.