Путин и Трамп могут затронуть тему кибератак в случае встречи в Осаке, заявляют в Кремле

Вопрос американских кибератак на Россию может быть поднят в случае встречи президентов РФ и США Владимир Путин и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке, заявили в Кремле.
"Этого нельзя исключать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, могут ли президенты в случае встречи в Осаке затронуть вопрос, связанный с кибератаками, которые фиксируются российской стороной из США.
Ранее во вторник глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Россия фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны.
Песков добавил, что "это не новое явление". "На нас, говоря "нас" я имею в виду и различные финансовые организации, и СМИ, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры - на протяжении уже нескольких последних лет мы подвергаемся "атакам", которые идут из различных западных стран, включая и США", - сказал пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что это большая проблема, и именно поэтому Путин неоднократно предлагал Вашингтону сотрудничество в области кибербезопасности. "Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави", - сказал Песков.
По его словам, фиксировались попытки внедрений, инфильтрации вредоносного софта, получение контроля над ресурсами, взломов систем.
При этом, отметил Песков, Россия способна отвечать на эти атаки. "Ответ на эти атаки - это сохранение кибербезопасности. И в данном случае наши соответствующие компетентные органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить нашу кибербезопасность", - сказал он.
Песков напомнил, что на прошлогоднюю "прямую линию" президента также были совершены кибератаки. "За несколько дней до прошлой "прямой линии", и "прямая линия", и наши два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DоS-атаке, источники которой за рубежом", - сказал пресс-секретарь президента.
Вместе с тем он обратил внимание, что, несмотря на то, что это не новая практика, есть в этой истории и новшества. "Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки. Вот это новое в этой истории", - заявил Песков.
Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ на обвинения Трампа заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Позднее Трамп потребовал, чтобы газета раскрыла свои источники информации в статье об атаках на российскую энергосистему. "Материал в New York Times об усилении атак США на российскую энергосистему - это фальшивые новости, и находящаяся в упадке New York Times знает об этом. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми", - написал Трамп в своем твиттере.
Он добавил, что газета "должна полностью отчитаться".
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