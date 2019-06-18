Генсек UNWTO отмечает важность развития сельского туризма в Азербайджане

Всемирная туристская организация (UNWTO) серьезно работает над вопросом увеличения потока туристов в Азербайджан, заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

«В том числе, мы стремимся продемонстрировать туристическую привлекательность Азербайджана», - сказал Пололикашвили на пресс-конференции во вторник в рамках проходящей в Баку 110-й сессии Исполнительного комитета UNWTO.

По его словам, в качестве приоритетных направлений привлечения туристов в Азербайджан сегодня рассматриваются, в том числе, Китай, Индия, страны Персидского залива.

«В этом направлении мы активно работаем как с китайским правительством, так и авиакомпаниями этой страны. В Азербайджане, являющемся активным участником Исполнительного комитета UNWTO, имеется привлекательная инфраструктура, аэропорты, природа. Однако, с увеличением турпотока необходимо повышать качество обслуживания туристов», - отметил Пололикашвили.

Для этого, по его словам, необходимо открывать специальные центры для обучения профессиональных кадров, особенно, среди молодежи.

«Следующий год UNWTO будет объявлен годом сельского туризма. С этой точки зрения необходимо учесть, что Азербайджан не ограничивается одним только Баку. Это, конечно же, и регионы, в которые необходимо вкладывать инвестиции, пропагандировать сельский туризм, открывать новые рабочие места», - подчеркнул генсек организации, добавив, что прибыль, получаемую от добычи энергоресурсов, Азербайджан использует для развития туризма.

Пололикашвили выразил надежду на открытие в скором времени центра UNWTO в Азербайджане.

«В течение года мы планируем открыть более 10 центров в различных странах. Возможно, что получится открыть 20-30 центров, так как различные страны выражают крайний интерес к сотрудничеству с нашей организацией. Хочется надеяться, что такой центр UNWTO появится в скором времени и в Азербайджане», - сказал он.

Пололикашвили также высоко оценил участие в 110-й сессии Исполкома UNWTO в Баку американской делегации. «США покинули UNWTO 23 года назад. Тем ценнее их присоединение к работе нашей организации, состоявшееся накануне в Баку. Для нас большое достижение – партнерство с таким большим государством, как США», - отметил генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

Р.Бабаев