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Туризм 18.06.2019 14:21

Глава ФАТ отмечает важность увеличения турпотока между Азербайджаном и РФ

Руководитель Федерального агентства по туризму (ФАТ) Российской Федерации Зарина Догузова отмечает необходимость увеличения взаимного турпотока с Азербайджаном.

«В прошлом году Россию посетили более 800 тыс. азербайджанских туристов. В Азербайджане в 2018 году побывали более 700 тыс. человек из России», - сказала Догузова во вторник на пресс-конференции в рамках проходящей в Баку 110-й сессии Исполнительного комитета UNWTO.

Она подчеркнула, что туризм обладает большим потенциалом, способным решить многие проблемы современного мира.

«Мы видим в развитии туризма огромный потенциал, в том числе в плане улучшения уровня жизни миллионов людей, создании новых рабочих мест, налаживании контактов между разными странами», - отметила Догузова.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]