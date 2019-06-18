Глава ФАТ отмечает важность увеличения турпотока между Азербайджаном и РФ

Руководитель Федерального агентства по туризму (ФАТ) Российской Федерации Зарина Догузова отмечает необходимость увеличения взаимного турпотока с Азербайджаном.
«В прошлом году Россию посетили более 800 тыс. азербайджанских туристов. В Азербайджане в 2018 году побывали более 700 тыс. человек из России», - сказала Догузова во вторник на пресс-конференции в рамках проходящей в Баку 110-й сессии Исполнительного комитета UNWTO.
Она подчеркнула, что туризм обладает большим потенциалом, способным решить многие проблемы современного мира.
«Мы видим в развитии туризма огромный потенциал, в том числе в плане улучшения уровня жизни миллионов людей, создании новых рабочих мест, налаживании контактов между разными странами», - отметила Догузова.
Р.Бабаев
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