Глава ФАТ отмечает важность увеличения турпотока между Азербайджаном и РФ

Руководитель Федерального агентства по туризму (ФАТ) Российской Федерации Зарина Догузова отмечает необходимость увеличения взаимного турпотока с Азербайджаном.

«В прошлом году Россию посетили более 800 тыс. азербайджанских туристов. В Азербайджане в 2018 году побывали более 700 тыс. человек из России», - сказала Догузова во вторник на пресс-конференции в рамках проходящей в Баку 110-й сессии Исполнительного комитета UNWTO.

Она подчеркнула, что туризм обладает большим потенциалом, способным решить многие проблемы современного мира.

«Мы видим в развитии туризма огромный потенциал, в том числе в плане улучшения уровня жизни миллионов людей, создании новых рабочих мест, налаживании контактов между разными странами», - отметила Догузова.

Р.Бабаев