В Грузии сменился глава министр здравоохранения и социальной защиты

Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко подал в отставку с должности, его пост займет Екатерина Тикарадзе, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
"Давид Сергиенко займет пост моего советника. Он провел много реформ в сфере здравоохранения. Я хочу поблагодарить его за проделанную работу", - сказал премьер во вторник на брифинге.
Он сообщил, что новый министр Тикарадзе является "хорошим менеджером".
По утверждению представителей оппозиции, отставка Сергиенко связана с "очередной блажью неформального правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили".
"Никому неизвестный в Грузии Сергиенко был назначен на пост министра, так как до этого назначения был личным врачом Иванишвили и директором больницы в родном поселке олигарха Сачхере. Новый министр Тикарадзе была личным стоматологом Иванишвили и также директором Сачхерской больницы, поэтому, когда на пост министра назначаются случайные люди из окружения Иванишвили, случаются провалы в здравоохранении и социальной защите", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Пост министра здравоохранения Сергиенко занимал с прихода новых властей в Грузии в 2012 году. Согласно многочисленным социологическим опросам, Сергиенко имел большое доверие среди населения.
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