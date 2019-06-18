Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.06.2019 15:45

В Грузии сменился глава министр здравоохранения и социальной защиты

Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко подал в отставку с должности, его пост займет Екатерина Тикарадзе, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Давид Сергиенко займет пост моего советника. Он провел много реформ в сфере здравоохранения. Я хочу поблагодарить его за проделанную работу", - сказал премьер во вторник на брифинге.

Он сообщил, что новый министр Тикарадзе является "хорошим менеджером".

По утверждению представителей оппозиции, отставка Сергиенко связана с "очередной блажью неформального правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили".

"Никому неизвестный в Грузии Сергиенко был назначен на пост министра, так как до этого назначения был личным врачом Иванишвили и директором больницы в родном поселке олигарха Сачхере. Новый министр Тикарадзе была личным стоматологом Иванишвили и также директором Сачхерской больницы, поэтому, когда на пост министра назначаются случайные люди из окружения Иванишвили, случаются провалы в здравоохранении и социальной защите", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Пост министра здравоохранения Сергиенко занимал с прихода новых властей в Грузии в 2012 году. Согласно многочисленным социологическим опросам, Сергиенко имел большое доверие среди населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИНЗДРАВ, КАДРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]