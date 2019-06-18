В Грузии сменился глава министр здравоохранения и социальной защиты

Министр здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко подал в отставку с должности, его пост займет Екатерина Тикарадзе, сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Давид Сергиенко займет пост моего советника. Он провел много реформ в сфере здравоохранения. Я хочу поблагодарить его за проделанную работу", - сказал премьер во вторник на брифинге.

Он сообщил, что новый министр Тикарадзе является "хорошим менеджером".

По утверждению представителей оппозиции, отставка Сергиенко связана с "очередной блажью неформального правителя Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили".

"Никому неизвестный в Грузии Сергиенко был назначен на пост министра, так как до этого назначения был личным врачом Иванишвили и директором больницы в родном поселке олигарха Сачхере. Новый министр Тикарадзе была личным стоматологом Иванишвили и также директором Сачхерской больницы, поэтому, когда на пост министра назначаются случайные люди из окружения Иванишвили, случаются провалы в здравоохранении и социальной защите", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Пост министра здравоохранения Сергиенко занимал с прихода новых властей в Грузии в 2012 году. Согласно многочисленным социологическим опросам, Сергиенко имел большое доверие среди населения.