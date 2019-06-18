Находящиеся под санкциями США страны должны сообща бороться против них - иранский парламентарий

Иранский парламентарий Мохаммед Али Пурмохтар призвал страны, которые страдают от ограничительных мер США, объединить усилия по противостоянию санкциям, сообщает во вторник агентство "Мехр".

"Мы планируем взаимодействовать с 25 странами, которые также страдают от разного рода санкций США, чтобы сформировать единый фронт, объединившись и нейтрализуя санкции", - сказал Пурмохтар, входящий в парламентскую группу по противодействию санкциям.

При этом он назвал действия Вашингтона по введению ограничительных мер "незаконными".

В 2018 году США вышли из договора по иранскому атому и восстановили санкции против Тегерана.