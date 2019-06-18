Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.06.2019 16:03

Находящиеся под санкциями США страны должны сообща бороться против них - иранский парламентарий

Иранский парламентарий Мохаммед Али Пурмохтар призвал страны, которые страдают от ограничительных мер США, объединить усилия по противостоянию санкциям, сообщает во вторник агентство "Мехр".

"Мы планируем взаимодействовать с 25 странами, которые также страдают от разного рода санкций США, чтобы сформировать единый фронт, объединившись и нейтрализуя санкции", - сказал Пурмохтар, входящий в парламентскую группу по противодействию санкциям.

При этом он назвал действия Вашингтона по введению ограничительных мер "незаконными".

В 2018 году США вышли из договора по иранскому атому и восстановили санкции против Тегерана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


США не исключают вооруженного ответа на действия Ирана в регионе - Помпео Помпео вновь заявил о причастности Ирана к атакам на танкеры, но доказательств не привел Трамп не сомневается, что за нападением на танкеры в районе Ормузского пролива стоит Тегеран Вашингтон продолжает добиваться от Ирана возвращения к диалогу - Помпео Иран против ядерного оружия, но США не смогут помешать при желании создать его - верховный лидер Ирана Верховный лидер Ирана не желает вести диалог с Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]