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Дальнее зарубежье 18.06.2019 14:42

В Египте похоронили скончавшегося накануне экс-президента Мурси

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, скончавшегося накануне в возрасте 67 лет, похоронили во вторник в Каире, сообщают западные СМИ.

"Мы обмыли его благородное тело в тюремной больнице Тора, и прочитали над ним молитвы в больнице", - написал его сын Ахмед в Facebook.

СМИ отмечают, что церемония похорон носила семейный характер. На ней присутствовали лишь его ближайшие родственники и адвокат. Экс-президента похоронили рядом с другим руководителями организации "Братья-мусульмане" .

При этом, уточняют СМИ, египетские власти ранее запретили кремировать его тело на родине в провинции Шаркия на севере Египта.

Соболезнования в связи со смертью Мурси выразили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, организация "Хьюман райтс уотч" и ООН.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]