В Египте похоронили скончавшегося накануне экс-президента Мурси

Бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, скончавшегося накануне в возрасте 67 лет, похоронили во вторник в Каире, сообщают западные СМИ.
"Мы обмыли его благородное тело в тюремной больнице Тора, и прочитали над ним молитвы в больнице", - написал его сын Ахмед в Facebook.
СМИ отмечают, что церемония похорон носила семейный характер. На ней присутствовали лишь его ближайшие родственники и адвокат. Экс-президента похоронили рядом с другим руководителями организации "Братья-мусульмане" .
При этом, уточняют СМИ, египетские власти ранее запретили кремировать его тело на родине в провинции Шаркия на севере Египта.
Соболезнования в связи со смертью Мурси выразили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, организация "Хьюман райтс уотч" и ООН.
Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.
Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.
В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.
В Ереване существенно завысили численность участников «широкомасштабных учений» в Карабахе - Минобороны Азербайджана
Мехтиев и Патрушев обсудили планы сотрудничества Азербайджана и России в сфере безопасности
Баку и Исламабад проведут в 2019 году военные учения специальных войск – Гасанов
Коксохимтранс через суд взыскал с Антипинского НПЗ 54 млн рублей долга
Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на своп газа вместо транзита как запасной вариант
TuranBank сократил в 2018г портфель по кредитованию сектора МСП на 17,7%
Пострадавший с ампутированной ногой в результате инцидента со стрельбой в Агстафе чувствует себя нормально – Минздрав
Гражданин Турции пытался провезти через территорию Азербайджана около 130 кг героина из Ирана в Европу - ГТК
Население Земли вырастет до 9,7 млрд человек к 2050 году - прогноз ООН
ИВ Исмаиллинского района направит 1,8 млн манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 1 млн манатов на укрепление берега реки на юге страны
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Принеси деньги в AccessBank, уезжай на Polo!
Caspian European Club на шоколадной фабрике «Ulduz»
Глава "AzerTelecom" рассказал о программе “Digital HUB” и о цифровизации на Бизнес-Форуме ЕС-Азербайджан
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви