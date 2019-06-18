Расследующая действия экс-президента Киргизии Атамбаева комиссия исполняет политический заказ, считают в основанной им партии

В Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которую основал бывший президент Алмазбек Атамбаев, назвали незаконной деятельность парламентской комиссии по лишению неприкосновенности экс-главы государства.
"Парламент Киргизии, образовав специальную комиссию по лишению неприкосновенности бывшего президента Атамбаева, действует с нарушением Конституции и законов, и ее деятельность не имеет юридической силы", - заявила журналистам во вторник исполняющая обязанности председателя СДПК, депутат парламента Асель Кодуранова.
В числе нарушений она назвала сроки работы комиссии, "которая должна работать 2-2,5 месяца, а не делать все за неделю", отсутствие закона, предусматривающего лишение экс-президента неприкосновенности, а также указала на состав комиссии, куда вошли "депутаты, пытающиеся свести личные счеты с Атамбаевым".
"Складывается впечатление, что основными игроками комиссии являются те депутаты, у которых есть свои личные счеты с Атамбаевым, сейчас делаются попытки лишить бывшего президента неприкосновенности и до парламентских каникул (до 1 июля - ИФ) привлечь к уголовной ответственности", - добавила парламентарий.
В свою очередь зампредседателя СДПК, депутат парламента Ирина Карамушкина заявила, что "лишить бывшего президента неприкосновенности за узурпацию власти невозможно, так как в Уголовном кодексе нет такой статьи".
"Это все политическая игра на публику, и какая может быть узурпация, если долгое время вторым лицом в государстве был Асылбек Жээнбеков (младший брат президента Киргизии, бывший спикер парламента - ИФ), а глава государства Сооронбай Жээнбеков работал губернатором Ошской области и занимал пост премьера", - отметила Карамушкина.
Она считает, что "если речь идет о так называемой узурпации власти, то ответственность с бывшим главой государства должны разделить бывшие и нынешние депутаты парламента, среди которых много тех, кто занимал руководящие посты в исполнительной ветви власти, а также члены правительства".
"Сегодня парламент стал орудием мести (. . .), сегодня депутаты выполняют только политический заказ, и является оружием мщения", - добавила парламентарий.
Она подчеркнула, что представители СДПК будут "противостоять беззаконию". "Народ нас поддерживает, сегодня мы готовы к борьбе, на нас большая ответственность, молчать не будем, потому что мы доверили страну человеку, который пошел по другому пути, расчищая себе поле для выборов (парламентских выборов осенью 2020 года)", - заявила Карамушкина.
Представители СДПК считают, что "сегодня депутаты помогают узурпировать власть нынешнему президенту, у них раньше была возможность говорить, но они молчали, а теперь, когда Атамбаев стал бывшим главой государства, они вдруг вспомнили и начали поднимать головы, но и нынешний президент уйдет, и он окажется в таком же положении, что и Атамбаев".
Они заявили, что бывший президент готов ответить на все обвинения в нарушениях, которые выдвигает против него парламентская комиссия, но при наличии "официального письменного обращения". Представители СДПК также сказали, что "Алмазбек Атамбаев находится в Бишкеке и покидать пределы Киргизии не собирается, несмотря на то, что его вынуждают это сделать".
На прошлой неделе в парламенте Киргизии бы образована комиссия для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Против бывшего президента был выдвинут целый ряд обвинений, в числе которых узурпация власти и коррупция.
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