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Транспорт и связь 18.06.2019 14:46

Азербайджан и Иран откроют автобусное сообщение из Баку в Мешхед

Азербайджан и Иран планируют отрыть автобусный рейс между городами Баку и Мешхед, говорится в сообщении Государственной службы автотранспорта (ГСАТ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

«Договоренность об открытии автобусного сообщения Баку-Мехшед достигнута в ходе заседания совместной азербайджано-иранской комиссии по международным автомобильным связям в Баку", - отметили в ведомстве.

Стороны также обсудили текущее состояние международных автомобильных перевозок, обмен статданными по торговым связям и использованию разрешительных бланков автоперевозчиками двух стран, проблемы, возникающие в процессе перевозки грузов и пассажиров и пути их решения, общую квоту разрешительных бланков на 2019 год для транспортных перевозок и перспективы развития перевозок.

«По итогам заседания стороны также договорились об устранении ограничений, применяемых в отношении зарегистрированных в Азербайджане грузовых автотранспортных средств при их въезде без грузов в Иран», - отмечается в информации.

По завершению заседания комиссии подписан итоговый протокол.

По данным ГСАТ, в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил $446 млн, увеличившись на 74% по сравнению с показателем 2017 года.

H. Аббасова

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Тэги: ИРАН, РЕЙС, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]