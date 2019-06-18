Азербайджан и Иран откроют автобусное сообщение из Баку в Мешхед

Азербайджан и Иран планируют отрыть автобусный рейс между городами Баку и Мешхед, говорится в сообщении Государственной службы автотранспорта (ГСАТ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
«Договоренность об открытии автобусного сообщения Баку-Мехшед достигнута в ходе заседания совместной азербайджано-иранской комиссии по международным автомобильным связям в Баку", - отметили в ведомстве.
Стороны также обсудили текущее состояние международных автомобильных перевозок, обмен статданными по торговым связям и использованию разрешительных бланков автоперевозчиками двух стран, проблемы, возникающие в процессе перевозки грузов и пассажиров и пути их решения, общую квоту разрешительных бланков на 2019 год для транспортных перевозок и перспективы развития перевозок.
«По итогам заседания стороны также договорились об устранении ограничений, применяемых в отношении зарегистрированных в Азербайджане грузовых автотранспортных средств при их въезде без грузов в Иран», - отмечается в информации.
По завершению заседания комиссии подписан итоговый протокол.
По данным ГСАТ, в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил $446 млн, увеличившись на 74% по сравнению с показателем 2017 года.
H. Аббасова
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