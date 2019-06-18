Азербайджан и Иран откроют автобусное сообщение из Баку в Мешхед

Азербайджан и Иран планируют отрыть автобусный рейс между городами Баку и Мешхед, говорится в сообщении Государственной службы автотранспорта (ГСАТ) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

«Договоренность об открытии автобусного сообщения Баку-Мехшед достигнута в ходе заседания совместной азербайджано-иранской комиссии по международным автомобильным связям в Баку", - отметили в ведомстве.

Стороны также обсудили текущее состояние международных автомобильных перевозок, обмен статданными по торговым связям и использованию разрешительных бланков автоперевозчиками двух стран, проблемы, возникающие в процессе перевозки грузов и пассажиров и пути их решения, общую квоту разрешительных бланков на 2019 год для транспортных перевозок и перспективы развития перевозок.

«По итогам заседания стороны также договорились об устранении ограничений, применяемых в отношении зарегистрированных в Азербайджане грузовых автотранспортных средств при их въезде без грузов в Иран», - отмечается в информации.

По завершению заседания комиссии подписан итоговый протокол.

По данным ГСАТ, в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил $446 млн, увеличившись на 74% по сравнению с показателем 2017 года.

H. Аббасова