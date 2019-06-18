Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Намдар Бижан Зангане на двухсторонней встрече в Исфахане (Иран) обсуждали вопрос реализации программы "Нефть в обмен на товары".
"Мы обсуждали реализацию совместных проектов в нефтегазовой отрасли, а также реализацию меморандума "Нефть в обмен на товары". Мы констатировали, что он дает свой положительный эффект. Часть денег, которые используются от продажи иранской нефти, используют для поставок российского оборудования, российской сельхозпродукции", - сказал российский министр в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это перспективное направления для нахождения точек увеличения торгового оборота", - отметил он.
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