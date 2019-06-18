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ТЭК 18.06.2019 15:04

Новак: вопрос о продлении сделки ОПЕК+ нужно обсуждать в конце июня - начале июля

Вопрос о продлении сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти во втором полугодии нужно обсуждать либо в конце июня, либо в начале июля, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы отметили, что достаточно много неопределенностей сейчас на рынке, что необходимо принимать решение на второе полугодие ближе к концу июня, может быть в начале июля", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, пока конкретных дат встречи министров стран ОПЕК, а также встречи министров стран сделки ОПЕК+, еще нет.

"Конкретная дата еще будет согласована, поскольку это касается 24 стран и согласованием этой даты занимается секретариат ОПЕК, тем не менее, было поддержано, что необходимо продолжать сотрудничество. А конкретные параметры сделки будут обсуждаться в более поздние сроки", - отметил российский министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, СУДЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]