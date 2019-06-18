Цены на нефть снижаются на фоне обсуждений даты встречи ОПЕК, Brent торгуется у $60,6 за баррель

Нефтяной рынок опускается в ходе торгов во вторник, участники рынка следят за ходом обсуждений даты предстоящей встречи представителей стран ОПЕК и партнеров картеля.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 подешевели на $0,38 (0,62%) - до $60,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,35%) - до $51,75 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ОПЕК, организация предложила министрам встретиться в Вене 8-12 июля и теперь ожидает обратной связи.

По словам источников, ОПЕК предлагает провести заседание совместного технического комитета 8 июля, совместного мониторингового комитета - 10 июля, встречу министров энергетики стран ОПЕК 11 июля, и встречу в расширенном составе ОПЕК+ - 12 июля.

С предложением перенести встречи, изначально запланированные на конец июня, выступила Россия.

Накануне министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК на 3-4 июля из-за занятости. При этом министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля в случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

Помимо этого, негативным фактором для рынка остаются опасения по поводу спроса на нефть в ближайшие годы, вызванные сигналами замедления роста глобальной экономики. Во вторник глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что экономике еврозоны потребуются новые денежно-кредитные стимулы, если прогнозы ее роста не улучшатся.

"Рынок снова движется на факторах спроса, а тот факт, что страны ОПЕК+ не могут договориться о дате встречи, также не помогает в этой ситуации", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Bank NV Уоррен Паттерсон.