Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0264 GBR   2.131 TRY   0.2896

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.93 -0.58 Brent 60.94 -1.07

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.06.2019 15:08

Цены на нефть снижаются на фоне обсуждений даты встречи ОПЕК, Brent торгуется у $60,6 за баррель

Нефтяной рынок опускается в ходе торгов во вторник, участники рынка следят за ходом обсуждений даты предстоящей встречи представителей стран ОПЕК и партнеров картеля.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 подешевели на $0,38 (0,62%) - до $60,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,18 (0,35%) - до $51,75 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ОПЕК, организация предложила министрам встретиться в Вене 8-12 июля и теперь ожидает обратной связи.

По словам источников, ОПЕК предлагает провести заседание совместного технического комитета 8 июля, совместного мониторингового комитета - 10 июля, встречу министров энергетики стран ОПЕК 11 июля, и встречу в расширенном составе ОПЕК+ - 12 июля.

С предложением перенести встречи, изначально запланированные на конец июня, выступила Россия.

Накануне министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил о своем несогласии с переносом даты заседания стран ОПЕК на 3-4 июля из-за занятости. При этом министр отметил, что Иран одобрит перенос сроков предстоящей встречи картеля в случае, если она будет перенесена на 10, 11 или 12 июля.

Помимо этого, негативным фактором для рынка остаются опасения по поводу спроса на нефть в ближайшие годы, вызванные сигналами замедления роста глобальной экономики. Во вторник глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги заявил, что экономике еврозоны потребуются новые денежно-кредитные стимулы, если прогнозы ее роста не улучшатся.

"Рынок снова движется на факторах спроса, а тот факт, что страны ОПЕК+ не могут договориться о дате встречи, также не помогает в этой ситуации", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Bank NV Уоррен Паттерсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть продолжает слабо дешеветь, Brent торгуется ниже $61 за баррель Цены на нефть слабо меняются, завершают неделю в минусе ОПЕК в мае выполнил сделку на 133%, снизив добычу до 5-летнего минимума, не-ОПЕК исполнил сделку на 169% Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2019 г вырастут на 1,9 млн б/с, в 2020 г на 2,3 млн б/с - МЭА МЭА сократило прогноз роста спроса на нефть на 2019 г на 100 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с Нефть продолжает дорожать после скачка на 2,2% в четверг, Brent торгуется около $61,7 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]