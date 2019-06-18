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ТЭК 18.06.2019 15:11

Саудовская Аравия в апреле незначительно увеличила экспорт и добычу нефти - JODI

Саудовская Аравия в апреле увеличила экспорт нефти на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и добычу - на 0,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта вырос до 7,177 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,141 млн б/с в марте. При этом поставки сократились на 1,9% относительно апреля 2018 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце повысилась до 9,807 млн б/с с 9,787 млн б/с в марте, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель уменьшился на 0,6%.

Ирак в апреле увеличил экспорт нефти на 0,5% относительно предшествующего месяца и повысил на 6,1% за год - до 3,858 млн б/с. Добыча в стране осталась на отметке 4,5 млн б/с, при этом по сравнению с апрелем 2018 года она повысилась на 3,2%.

Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце составляла 1,037 млн б/с против 96 тыс. б/с в предшествующий месяц. Годом ранее показатель составлял 1,505 млн б/с.

В Нигерии добыча в апреле сократилась до 2,002 млн б/с по сравнению с 2,024 млн б/с в предшествующий месяц. При этом экспорт поднялся до 2,094 млн б/с по сравнению с 1,86 млн б/с. В апреле 2018 года производство составляло 1,965 млн б/с, поставки за рубеж - 1,794 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в апреле США нарастили добычу нефти до 12,2 млн б/с по сравнению с 11,905 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 16,5% (с 10,475 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составил 2,495 млн б/с против 2,684 млн б/с в марте и 1,756 млн б/с в апреле 2018 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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