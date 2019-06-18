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Бизнес и законодательство 18.06.2019 15:19

В Азербайджане зарегистрирован «Торговый дом Украины»

ООО «Trading House of Ukraine» (Торговый дом Украины) прошло регистрацию в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

«ООО «Trading House of Ukraine» зарегистрировано 1 мая 2019 года, юридический адрес общества – Хатаинский район Баку, ул. Сергея Синюшкина 27, кв. 5. Уставный капитал общества равен 1 тыс. манатов», - отметили в ведомстве.

Официальным представителем общества является Расим Аббасов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ТД, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]