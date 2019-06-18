Азерсу направит около 4 млн манатов на восстановление дорожного покрытия на Абшероне и регионах Азербайджана

Государственное агентство Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) проведет работы по восстановлению дорожного покрытия на территории Абшеронского района и регионах страны.
Работы будут проводиться по завершению строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ, проводимых ОАО «Азерсу».
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ОАО «Азерсу» на выполнение данных работ подписало соответствующий контракт с ГААД.
В рамках контракта Азерсу заплатит ГААД 3 млн 999,549 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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