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Инфраструктура и тендеры 18.06.2019 15:36

Азерсу направит около 4 млн манатов на восстановление дорожного покрытия на Абшероне и регионах Азербайджана

Государственное агентство Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) проведет работы по восстановлению дорожного покрытия на территории Абшеронского района и регионах страны.

Работы будут проводиться по завершению строительно-монтажных и аварийно-восстановительных работ, проводимых ОАО «Азерсу».

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ОАО «Азерсу» на выполнение данных работ подписало соответствующий контракт с ГААД.

В рамках контракта Азерсу заплатит ГААД 3 млн 999,549 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ГААД, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]