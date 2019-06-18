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Транспорт и связь 18.06.2019 15:48

Qatar Airways вернула 1-ю позицию в рейтинге авиакомпаний мира в 2019 г - Skytrax

Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2019 году, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax.

В прошлом году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию. Таким образом, Qatar Airways поменялась местами с прошлогодним лидером Singapore Airlines.

В целом за историю подсчетов катарская авиакомпания занимает первое место в пятый раз.

На третьей позиции в 2019 году осталась ANA All Nippon Airways. На четвертую строчку с шестой годом ранее поднялась Cathay Pacific Airways. При этом Emirates опустилась на пятое место с четвертого, а тайваньская EVA Air - на шестое с пятого.

Hainan Airlines поднялась на седьмую строчку с восьмой, Qantas Airways - на восьмую с одиннадцатой. Deutsche Lufthansa потеряла сразу две позиции и оказалась на девятой строке. Топ-10 замыкает Thai Airways, место которой в рейтинге не изменилось.

В десятку лидеров в 2019 года не попала Garuda Indonesia, которая годом ранее находилась на девятой строчке, а сейчас переместилась на 12-ю.

Philippine Airlines была признана авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последние двенадцать месяцев, сообщает Skytrax.

Лучшим авиационным альянсом третий год признается Star Alliance.

"Аэрофлот" в общемировом рейтинге поднялся на 22-ю строчку с 23-й в прошлом году, S7 - на 96-ю с 98-й строчки.

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира шестой год остается малазийская AirAsia. Между тем в Европе лидерство перешло к EasyJet, которая сместила на вторую позицию прошлогоднего победителя Norwegian.

Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines.

В Восточной Европе рейтинг седьмой год подряд возглавляет "Аэрофлот". Вторую строку по-прежнему занимает LOT Polish, а третью - S7. На шестой позиции в данной номинации находится "Победа", замыкает десятку авиакомпания "Россия".

В опросе Skytrax, который проводился с сентября 2018 года по май 2019 года, приняли участие 21,65 млн пассажиров из более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались свыше 300 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.

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Тэги: МИР, АВИАКОМПАНИИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]