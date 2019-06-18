Болтон выразил сомнения в возможности продлить договор СНВ-3 в нынешнем виде

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сомневается в возможности продления действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), потому что он не отвечает требованиям времени.

"Решения еще нет, но я не думаю, что (продление СНВ-3 - ИФ) будет", - сказал Болтон в интервью The Washington Free Beacon.

При этом он сослался на быстрое развитие новых типов стратегических вооружений в России и Китае и упомянул гиперзвуковое оружие.

"Так что продление на целые годы действия СНВ-3, не принимая во внимание угрозы от этих новых систем доставки, было бы преступной халатностью", - подчеркнул он.

В то же время Болтон, "старый переговорщик в области вооружений", выразил уверенность в том, что при желании сторон добиться результата можно быстро.

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп желает подключить КНР к переговорам о продлении СНВ-3. "Люди спрашивают: "А почему вы делаете это?" Потому что двусторонние переговоры по стратегическим вооружениям в духе "холодной войны" не имеют смысла, когда у вас многополярный ядерный мир", - пояснил Болтон.

По его словам, КНР, оставаясь вне переговорного процесса, может безгранично наращивать ядерные арсеналы. В то же время, указал Болтон, важно подключить Китай и даже другие страны, имеющие ядерное вооружение, к переговорам, потому что "риски распространения ядерного оружия растут, а опасность того, что все больше стран получит в свое распоряжение ядерное оружие, увеличивается".

В мае представитель МИД КНР Гэн Шуан заявлял, что Пекин не намерен принимать участия в трехсторонних переговорах с США и РФ с целью заключения соглашения о сокращении ядерных вооружений. Представитель китайского МИД тогда подчеркнул, что масштаб ядерных сил КНР поддерживается на минимальном уровне в целях защиты страны, и ядерные арсеналы Китая несопоставимы с запасами ядерных вооружений США и РФ.