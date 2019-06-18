Введение США пошлин на импорт урана может повредить атомной отрасли страны - Казатомпром

США рискуют нанести ущерб своей атомной промышленности, если решат ввести пошлины и квоты на ввоз урана, считает глава казахстанской атомной компании "Казатомпром" Галымжан Пирматов.

Как заявил глава "Казатомпрома" в интервью Financial Times, он обеспокоен тем, что еще больше американских реакторов будет вынуждено закрыться, если власти США введут пошлины и вынудят предприятия покупать, как минимум, четверть необходимого им урана у американских производителей.

По словам Пирматова, 11 ядерных реакторов США закроются в период с сентября текущего года по 2025 год, однако закрытие реакторов может ускориться, если Белый дом введет жесткие меры по импорту урана.

Согласно данным FT, США являются ключевым рынком для производителей урана. Страна потребляет около 50 млн фунтов в год, но производит всего 2 млн фунтов.

По мнению главы "Казатомпрома", производство урана в США нерентабельно.

"В течение некоторого времени США производили очень мало урана, и для этого есть четкая причина - это экономически сложно. В 1989 году министерство энергетики провело точно такое же расследование, и был сделан вывод, что международная, разнообразная цепочка поставок отвечала интересам американской атомной промышленности", - отметил Пирматов.

По его словам, в "Казатомпроме" по-прежнему уверены в долгосрочном благоприятном соотношении спроса и предложения на уран.

"Резкий исход (ситуации с импортом урана - ИФ-К) может еще больше отсрочить нормализацию спроса, предложения и цены", - считает Пирматов.

Он также отверг предположения о том, что "Казатомпром" пользовался поддержкой со стороны государства.

"Государство нас не субсидирует, и никогда не субсидировало. Мы являемся коммерческой организацией. Недавно завершили IPO, и многие американские фонды являются нашими акционерами. Я не думаю, что они хотели бы инвестировать в кого-то, кто субсидируется государством", - заявил он FT.

В январе 2018 года американские компании Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc. подали петицию в Минторг США, в которой жаловались, что поставки урана в США предприятиями из России, Казахстана и Узбекистана, субсидируемыми государством, ставят под угрозу работу внутренних производителей.

Компании США обеспечивают меньше 5% внутреннего рынка урана, а на импорт из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится около 40% рынка. Кроме того, в 2020 году заканчивается действие соглашения на ограничение импорта урана из РФ, что создаст дополнительное давление на американских производителей, так как Россия заявила о планах увеличения своей доли на американском рынке после этого срока, говорится в заявлении. В 2017 году добыча урана в США упала почти до исторического минимума.

В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просили Минторг США изучить последствия импорта урана для национальной безопасности США, а президента Дональда Трампа - использовать свои полномочия по корректировке импорта для обеспечения долгосрочной жизнеспособности американской горнодобывающей индустрии.

Компании хотят добиться установления квоты для ограничения импорта урана в США. Предполагается, что эта квота зарезервирует 25% внутреннего рынка для американских производителей.

По данным Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в 2017 году американские АЭС закупили в общей сложности 43 млн фунтов концентрата закиси-окиси урана, в том числе менее чем 3 млн фунтов (около 7%) внутри страны. Главным иностранным поставщиком урана в США была Канада (14 млн фунтов), на втором месте - Австралия (8,1 млн фунтов), на третьем - Россия (7 млн фунтов). При этом на Канаду и Австралию приходилось 52% закупок, на РФ, Казахстан и Узбекистан - 32%, еще 9% обеспечили Венгрия, Малави, Намибия, Нигер, Украина и ЮАР.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Основным акционером компании является государство (через госфонд "Самрук-Казына") - 85% акций. В свободном обращении (на Международной бирже "Астана" и Лондонской фондовой бирже) находится 15% акций.