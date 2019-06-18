ОПЕК предложил провести встречу министров картеля - 11 июля, министров ОПЕК+ 12 июля

ОПЕК предложила министрам группы встретиться в Вене 8-12 июля и ожидает реакции членов организации, передает Bloomberg со ссылкой на делегата.

ОПЕК предложила провести заседание Совместного технического комитета 8 июля, Совместного мониторингового комитета 10 июля, конференцию ОПЕК 11 июля и встречу ОПЕК+ 12 июля.

Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Данные встречи планировались на 25-27 июня. Но позже, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии. Новак в интервью газете Nikkei сообщал, что возможно, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК перенесется на начало июля.

Кроме того, во вторник Новак заявил, что принимать решение о дальнейшей судьбе сделки можно не ранее конца июня - начала июля из-за больших неопределённостей на рынке.

Между тем, глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что начало июня - не очень удобная для него дата и предложил 11 июля.