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ТЭК 18.06.2019 15:57

ОПЕК предложил провести встречу министров картеля - 11 июля, министров ОПЕК+ 12 июля

ОПЕК предложила министрам группы встретиться в Вене 8-12 июля и ожидает реакции членов организации, передает Bloomberg со ссылкой на делегата.

ОПЕК предложила провести заседание Совместного технического комитета 8 июля, Совместного мониторингового комитета 10 июля, конференцию ОПЕК 11 июля и встречу ОПЕК+ 12 июля.

Как ожидается, на этой встрече будет принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Данные встречи планировались на 25-27 июня. Но позже, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии. Новак в интервью газете Nikkei сообщал, что возможно, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК перенесется на начало июля.

Кроме того, во вторник Новак заявил, что принимать решение о дальнейшей судьбе сделки можно не ранее конца июня - начала июля из-за больших неопределённостей на рынке.

Между тем, глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что начало июня - не очень удобная для него дата и предложил 11 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]